Savona, la Polizia di Stato e la Procura in lutto per la scomparsa di Edoardo Lorenzini

Lutto nella Polizia di Stato di Savona.

E' scomparso Edoardo Lorenzini a soli 60 anni lasciando un vuoto nei parenti, amici e colleghi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Entrato in Polizia nel 1985 aveva prestato servizio negli uffici operativi dalle Volanti alla Squadra Mobile, fino alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica in Tribunale a Savona per 15 anni a fianco del Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro. Era stato collocato in quiescenza con la qualifica di Sostituto Commissario Coordinatore.

Nel dicembre dello scorso anno aveva festeggiato i 100 anni del papà Livio, ispettore Capo che aveva dedicato quasi 40 anni di servizio alla Polizia. Arruolato nel 1946 come Guardia di P.S., aveva prestato servizio presso il Reparto Celere di Senigallia AN, per essere poi trasferito al Commissariato di Vado Ligure e successivamente, per gran parte della propria carriera, in Questura a Savona, dove veva ricoperto incarichi di rilievo. Con la riforma del 1981 era stato inquadrato nel ruolo degli Ispettori, raggiungendo la qualifica apicale di Ispettore Capo.

Il rosario di Edoardo Lorenzini verrà recitato oggi, 8 maggio alle 18 all'Hospice Rossello e il funerale verrà celebrato domani, sabato 9 maggio alle 11 nella chiesa di Santa Maria Rossello alla Villetta.