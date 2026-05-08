Cocaina nascosta nei pacchetti di sigarette, lo scambio sospetto in strada fa scattare il controllo: in due ai domiciliari

Nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio da parte dell’Arma dei carabinieri, nella serata di mercoledì 6 maggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato due cittadini di nazionalità albanese, di 22 e 33 anni, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei carabinieri è scattato dopo aver notato il 33enne cedere al più giovane quello che, in apparenza, sembrava un pacchetto di sigarette. Un controllo più approfondito ha permesso di accertare che all’interno vi erano invece diverse dosi di cocaina.

Nel corso delle successive verifiche, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro oltre mille euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio, bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per la preparazione e il confezionamento delle dosi. Sequestrati complessivamente 127 grammi di cocaina e 4 grammi di hashish. È stato inoltre accertato che quasi la metà dello stupefacente era già stata suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato illecito.

Al termine delle operazioni, i due uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

A seguito del giudizio direttissimo, svoltosi nella giornata successiva, gli arresti sono stati convalidati e nei confronti del 33enne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.