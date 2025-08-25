 / Cronaca

25 agosto 2025

Sorpreso a vendere droga in centro ad Alassio: 30enne denunciato dalla Polizia locale

Sequestrati oltre 30 grammi di hashish

Sorpreso dagli agenti della Polizia locale di Alassio nel centro cittadino mentre cedeva alcune dosi di hashish a un giovane tunisino, poco più che ventenne: denunciato un cittadino marocchino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo, residente nell’Alessandrino, ha circa trent’anni. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, durante un servizio di pattugliamento del centro storico effettuato dagli agenti del Comando di via Gastaldi con le ebike. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i vigili hanno accertato la compravendita, sequestrando oltre 30 grammi di hashish. Entrambi sono stati condotti al Commissariato di Pubblica Sicurezza per l’identificazione.

Il marocchino è stato quindi segnalato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, mentre il tunisino, anch’egli residente in Piemonte, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore

Intanto la Polizia Locale ha confermato che i controlli di sicurezza urbana proseguiranno per tutta la stagione estiva, con pattuglie automontate, motociclistiche, in ebike e a piedi, su tre turni di servizio dalle 7.30 alle 1.30, fino a metà settembre.

