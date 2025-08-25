Gran finale a Limone Piemonte per "Libri da Gustare": Barbara Ronchi della Rocca svela i segreti dell'aperitivo perfetto

Cala il sipario su un'edizione da record per la rassegna letteraria ed enogastronomica "Libri da Gustare", che si congeda dal suo pubblico con un evento speciale dedicato a uno dei riti più amati della cultura italiana. L'ultimo appuntamento è fissato per martedì 26 agosto alle ore 17:30 presso la Sala Incontri del Limone Palace.

A chiudere in grande stile la manifestazione, organizzata con successo dall'Associazione Culturale Ristoranti della Tavolozza sotto la direzione artistica di Claudio Porchia, sarà Barbara Ronchi della Rocca, giornalista, scrittrice e icona di stile, che presenterà il suo incontro dal titolo "L’eleganza dell’Aperitivo: storia, stile e galateo".

L'evento rappresenta il culmine di una stagione di straordinario successo, resa possibile grazie alla fruttuosa collaborazione con il Comune di Limone Piemonte e al prezioso sostegno del Grand Hotel Principe, che ha ospitato e supportato la rassegna.

Durante l'incontro, Barbara Ronchi della Rocca guiderà il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta della storia e dei segreti dell'aperitivo. Dai grandi classici intramontabili come il Negroni e l’Americano, fino alle tendenze più innovative della mixology contemporanea, verranno esplorati non solo cocktail e abbinamenti, ma soprattutto le buone maniere e quei piccoli gesti che trasformano un semplice drink in un momento di autentica convivialità. Sarà un'occasione unica per riscoprire il piacere di stare insieme con grazia e leggerezza, imparando a essere ospiti e padroni di casa impeccabili. A rendere ancora più piacevole la serata, un aperitivo-degustazione offerto dal Residence Palace e accompagnato dai vini della Cantina di Alice Bel Colle, che anche quest’anno ha presentato etichette di grande pregio, tra cui Barbera, Chardonnay e Moscato dolce.

"Siamo estremamente orgogliosi del successo di questa edizione, che ha visto una partecipazione di pubblico entusiasta e crescente a ogni appuntamento - dichiara il direttore artistico Claudio Porchia - Questo risultato premia il nostro impegno nel proporre un'offerta culturale di alta qualità. Chiudere con un'ospite del calibro di Barbara Ronchi della Rocca è per noi un onore. Il suo incontro sull'aperitivo è la sintesi perfetta della filosofia della nostra rassegna: unire cultura, gusto e il piacere della condivisione. Brindare insieme a lei sarà il modo migliore per celebrare la bellezza delle cose fatte bene e darci appuntamento al prossimo anno".

L'appuntamento di martedì 26 agosto è dunque un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di cultura, stile e buona tavola, per concludere l'estate con un brindisi all'insegna dell'eleganza e del sapere.

