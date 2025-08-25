 / Eventi

Eventi | 25 agosto 2025, 08:25

Gran finale a Limone Piemonte per "Libri da Gustare": Barbara Ronchi della Rocca svela i segreti dell'aperitivo perfetto

Martedì 26 agosto l'ultimo appuntamento di un'edizione da record, un viaggio nell'eleganza e nella convivialità guidato dalla massima esperta di galateo in Italia.

Cala il sipario su un'edizione da record per la rassegna letteraria ed enogastronomica "Libri da Gustare", che si congeda dal suo pubblico con un evento speciale dedicato a uno dei riti più amati della cultura italiana. L'ultimo appuntamento è fissato per martedì 26 agosto alle ore 17:30 presso la Sala Incontri del Limone Palace.

A chiudere in grande stile la manifestazione, organizzata con successo dall'Associazione Culturale Ristoranti della Tavolozza sotto la direzione artistica di Claudio Porchia, sarà Barbara Ronchi della Rocca, giornalista, scrittrice e icona di stile, che presenterà il suo incontro dal titolo "L’eleganza dell’Aperitivo: storia, stile e galateo".

L'evento rappresenta il culmine di una stagione di straordinario successo, resa possibile grazie alla fruttuosa collaborazione con il Comune di Limone Piemonte e al prezioso sostegno del Grand Hotel Principe, che ha ospitato e supportato la rassegna.

Durante l'incontro, Barbara Ronchi della Rocca guiderà il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta della storia e dei segreti dell'aperitivo. Dai grandi classici intramontabili come il Negroni e l’Americano, fino alle tendenze più innovative della mixology contemporanea, verranno esplorati non solo cocktail e abbinamenti, ma soprattutto le buone maniere e quei piccoli gesti che trasformano un semplice drink in un momento di autentica convivialità. Sarà un'occasione unica per riscoprire il piacere di stare insieme con grazia e leggerezza, imparando a essere ospiti e padroni di casa impeccabili. A rendere ancora più piacevole la serata, un aperitivo-degustazione offerto dal Residence Palace e accompagnato dai vini della Cantina di Alice Bel Colle, che anche quest’anno ha presentato etichette di grande pregio, tra cui Barbera, Chardonnay e Moscato dolce.

"Siamo estremamente orgogliosi del successo di questa edizione, che ha visto una partecipazione di pubblico entusiasta e crescente a ogni appuntamento - dichiara il direttore artistico Claudio Porchia - Questo risultato premia il nostro impegno nel proporre un'offerta culturale di alta qualità. Chiudere con un'ospite del calibro di Barbara Ronchi della Rocca è per noi un onore. Il suo incontro sull'aperitivo è la sintesi perfetta della filosofia della nostra rassegna: unire cultura, gusto e il piacere della condivisione. Brindare insieme a lei sarà il modo migliore per celebrare la bellezza delle cose fatte bene e darci appuntamento al prossimo anno".

L'appuntamento di martedì 26 agosto è dunque un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di cultura, stile e buona tavola, per concludere l'estate con un brindisi all'insegna dell'eleganza e del sapere.

Per informazioni: 

A.T.L. Azienda Turistica Locale CUNEESE - I.A.T. di Limone Piemonte 

Via Roma, 30 - LIMONE PIEMONTE

Tel.+39.0171.925281 E-mail: iat@limonepiemonte.it

Sito web: www.limoneturismo.it


 

Grand Hotel Principe 

Via Genova, 45 12015 Limone Piemonte CN

Telefono: 0171 92389 - info@grandhotelprincipe.com


 

Limone Palace

Piazza Risorgimento, 10 12015 Limone Piemonte (CN)

0171-926965 - info@limonepalace.com


 

Associazione Ristoranti della Tavolozza 

Mail: segreteria@ristorantidellatavolozza.it

redazione

