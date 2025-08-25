Operazione "estate sicura", controlli della Polizia di Stato: droga sequestrata e violazioni al Codice della strada

La Polizia di Stato ha proseguito, anche nel penultimo fine settimana di agosto, l’attività di intensificazione dei controlli avviata per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti ancora presenti sul territorio provinciale.

Nel weekend del 23 e 24 agosto sono stati predisposti servizi straordinari interforze che hanno portato all’identificazione di oltre 400 persone e al controllo di oltre 100 veicoli. Sono state inoltre elevate numerose segnalazioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti, con il sequestro complessivo di circa 48 grammi di droga.

Ad Alassio, alle attività del fine settimana hanno preso parte, oltre ai poliziotti del Commissariato, anche l’unità cinofila della Polizia di Stato e gli agenti della Polfer di Albenga. I controlli hanno interessato al mattino la stazione ferroviaria e la sera le zone della movida: sono state identificate 189 persone e controllati 22 veicoli e ben 15 persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale.

A Savona, le Volanti della Questura, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” ed in collaborazione con la Polizia Ferroviaria, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Savona con la sua unità cinofila, hanno intensificato i controlli nelle zone più sensibili della città, in particolare presso la stazione ferroviaria di Savona e lungo il litorale. Nel corso delle attività sono stati controllati 81 veicoli e identificate 160 persone. Tre persone sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti, mentre ad altre due è stata contestata la detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovate in possesso di sostanza stupefacenti, un bilancino di precisione e oltre 100 euro in contanti, presumibile provento dell’attività illecita, denaro sequestrato al pari della sostanza stupefacente.

Un’intensa attività di controllo si è svolta anche presso i caselli autostradali di Savona e Albisola, considerati snodi strategici per gli spostamenti verso le località rivierasche, dove i poliziotti delle Volanti unitamente alla Polizia Stradale e a un’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Savona, hanno controllato ulteriori 23 veicoli e 8 pullman turistici provenienti da Lombardia e Piemonte e diretti al mare.

Nel medesimo contesto, la Polizia Stradale ha inoltre accertato altre sei violazioni al Codice della Strada.

I servizi straordinari delle forze dell’ordine proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire un’estate sicura a cittadini e visitatori, o perlomeno di ridurre le problematiche che hanno connotato le ultime settimane: si sottolinea l’importanza e l’efficacia della collaborazione tra le diverse componenti istituzionali a tutela della sicurezza pubblica.