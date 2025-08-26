Consulente Trump: “Nessun bear market BTC per anni”, mentre l’ICO di Bitcoin Hyper supera $12 milioni

Il mercato delle criptovalute è condizionato da un rinnovato ottimismo alimentato da segnali di adozione istituzionale e da progetti innovativi che mirano a potenziare l’ecosistema Bitcoin.

Infatti, le affermazioni di David Bailey, consulente per le criptovalute del presidente Trump e fondatore di Bitcoin Magazine, hanno suscitato un ampio dibattito, poiché delineano un futuro privo di mercati ribassisti prolungati per BTC.

Intanto, la crypto presale Bitcoin Hyper ha superato la soglia dei 12 milioni di dollari durante la prevendita, attirando l’attenzione grazie a una proposta tecnologica incentrata sull’espansione delle potenzialità di Bitcoin.

L’ottimismo di David Bailey e l’adozione istituzionale di Bitcoin

David Bailey ha affermato con decisione che Bitcoin non attraverserà più lunghi cicli ribassisti come in passato.

Secondo la sua analisi, il cambiamento fondamentale risiede nell’ingresso su larga scala di attori istituzionali, un fenomeno che differenzia radicalmente l’attuale fase da quelle precedenti.

Infatti, in passato, i rally e i successivi crolli erano trainati principalmente da investitori retail, spesso mossi da dinamiche speculative di breve periodo. Invece, oggi il mercato appare plasmato da una forza molto più strutturata.

Inoltre, l’adozione istituzionale non riguarda più solo hedge fund o operatori di nicchia, ma include:

Enti sovrani, che valutano l’inserimento di BTC nei portafogli strategici.

Banche e assicurazioni, che offrono prodotti legati a Bitcoin ai propri clienti.

Fondi pensione, interessati a diversificare con un asset percepito come bene rifugio digitale.

Aziende quotate, che seguono il modello di Tesla e MicroStrategy, introducendo BTC nelle proprie tesorerie.

In generale, il totale delle partecipazioni istituzionali ha già superato i 100 miliardi di dollari, una cifra che certifica il consolidamento del fenomeno.

Quindi, Bailey ha sottolineato che l’attuale esposizione rappresenta meno dello 0,01% del mercato totale indirizzabile, suggerendo margini di crescita enormi.

Inoltre, gli ETF e i titoli legati a Bitcoin hanno creato un canale legittimato per l’ingresso di capitali tradizionali, rendendo più difficile un ritorno a scenari dominati dal panico e dalle vendite forzate.

Questa dinamica segna una discontinuità storica: per la prima volta, l’adozione istituzionale potrebbe costituire il pilastro di un mercato resiliente, riducendo la probabilità di cicli ribassisti strutturali.

Il futuro di Bitcoin tra Fed, whale e regole normative

Andando oltre l’opinione di Bailey, il destino di Bitcoin nei prossimi mesi sarà fortemente influenzato da una combinazione di fattori macroeconomici, comportamentali e regolatori. In tal senso, il ruolo della Federal Reserve rappresenta un punto critico.

In particolare, gli analisti stimano con probabilità dell’87% un taglio dei tassi a settembre 2025. Un allentamento monetario, in teoria, favorirebbe gli asset rischiosi come le criptovalute. Tuttavia, la volatilità resta elevata, poiché eventuali rinvii potrebbero scatenare vendite a catena.

Inoltre, un secondo elemento riguarda l’azione delle cosiddette “whale”. Dal marzo 2025, queste grandi entità hanno accumulato oltre 218.000 BTC, raggiungendo il 68% dell’offerta circolante, il livello più alto dal 2021. Questa concentrazione riduce la liquidità disponibile sul mercato e accentua la scarsità dell’asset, rendendo ogni nuovo afflusso di capitali particolarmente impattante.

Un terzo fattore rilevante è quello normativo. A Hong Kong, le regole bancarie conformi a Basilea III entreranno in vigore dal 2026, aprendo la strada a una maggiore domanda istituzionale.

Intanto, negli Stati Uniti si discute la creazione di una riserva strategica in Bitcoin, una decisione che, se attuata, consacrerebbe BTC come risorsa nazionale al pari dell’oro.

Tuttavia, il quadro non è univoco: la banca centrale brasiliana ha recentemente escluso BTC dalle proprie riserve, dimostrando la possibilità di divergenze a livello globale.

In sintesi, il futuro di Bitcoin appare sospeso tra due spinte contrapposte:

Fattori positivi: tagli dei tassi, accumulo delle whale, regole più chiare.

Fattori negativi: inflazione persistente, incertezza normativa internazionale, eccessiva concentrazione dell’offerta.

Quindi, il superamento di questo equilibrio dipenderà dalla capacità degli investitori istituzionali di mantenere fiducia anche in scenari di volatilità elevata.

Bitcoin Hyper: un Layer 2 per la programmabilità di Bitcoin

Bitcoin Hyper sta catturando l’interesse del mercato grazie a una prevendita che ha già superato i 12 milioni di dollari.

In generale, il progetto si propone di risolvere due limiti storici di Bitcoin: la bassa scalabilità e l’assenza di programmabilità.

La sua architettura Layer 2 sfrutta rollup e un Canonical Bridge per consentire l’uso di wrapped BTC, con garanzia 1:1 e possibilità di prelievo immediato.

Ciò permette transazioni più veloci e meno costose, oltre all’accesso a funzionalità come DeFi, NFT e smart contract, grazie all’integrazione della Solana Virtual Machine (SVM).

Caratteristiche principali di Bitcoin Hyper:

In generale, questa offerta di mercato ha attirato l’attenzione di molti esperti del mondo crypto, compresi diversi influencer e youtuber famosi che hanno recensito il progetto sui propri canali:

Con questa proposta modulare, Bitcoin Hyper ambisce a trasformare BTC da semplice riserva di valore a piattaforma versatile per l’innovazione finanziaria e tecnologica. Per questo motivo, molti esperti la considerano come la prossima gemma crypto pronta ad esplodere.



























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.







