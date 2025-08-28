Ottobre De André 2025: al via le prenotazioni "a scatola chiusa"

Quando inizierà la coda per potersi assicurare un posto al prossimo Ottobre De André? Per chi non ne fosse a conoscenza, Ottobre De André ad Albenga è probabilmente l’unica manifestazione (in Liguria? In Italia?) che vede ogni anno decine di persone mettersi pazientemente in coda con anticipo addirittura di venti ore, come lo scorso anno, per avere la certezza di assistere ai vari eventi che, per un mese, trasformano Albenga nella città di Fabrizio De André.

E non solo! Il tutto “a scatola chiusa”, senza neppure conoscere il nome degli ospiti che animeranno i vari spettacoli e che verranno comunicati più avanti, di solito a metà settembre.

Ma sentiamo direttamente i Fieui di Caruggi, impegnati con l’assessorato al Turismo e agli Eventi, nei preparativi di quella che negli anni è diventata la manifestazione più attesa dell’autunno ligure: "Ovviamente siamo orgogliosi di Ottobre De André che, con il Premio Fionda, l’altra nostra creatura, ha portato ovunque il nome di Albenga e ha fatto conoscere la nostra città a tanti ospiti importanti, che spesso se ne sono innamorati. Il merito è della gente che, con una partecipazione crescente e appassionata, ha permesso tutto questo. Senza dimenticare il nostro grazie a Dori Ghezzi, Cristiano De André e Antonio Ricci, che con la loro presenza e collaborazione hanno trasformato quello che avrebbe potuto essere uno dei tanti tributi a Fabrizio in qualcosa di unico e speciale".

Si preannuncia una serie di eventi intensa e varia, a partire da sabato 27 settembre fino a sabato 25 ottobre. Permane, come detto, il massimo riserbo sui nomi dei partecipanti, anche se i Fieui parlano di oltre cinquanta ospiti per un Ottobre ingauno che coniugherà ancora una volta emozioni e solidarietà.

Infatti, le offerte ricevute verranno interamente devolute a sostegno della Comunità di San Benedetto al Porto di Genova, creata da don Andrea Gallo, grande amico di Faber e dei Fieui.

Da sabato 30 agosto saranno aperte le prenotazioni, con le consuete modalità, a partire dalle ore 8 presso il Caffè Ai Giardinetti in Piazza del Popolo ad Albenga, come sempre generosamente disponibile. Ognuno potrà prenotare al massimo sei posti per evento e, soltanto per la mattinata del 30 agosto, sarà richiesta – per ragioni organizzative – la prenotazione per tutti e tre gli eventi che si svolgeranno al chiuso.

Ecco le date di Ottobre De André 2025 e… qualche indiscrezione!

27 settembre, sabato, dalle ore 16 alle 18 – nel centro storico di Albenga, tra piazzette e caruggi, una suggestiva immersione nelle canzoni di Fabrizio De André e nella… “liguritudine”. Non richiede prenotazione.

5 ottobre, domenica, ore 17 – in un’ambientazione insolita e ancora misteriosa, un viaggio “in direzione ostinata e contraria”, purtroppo con posti limitati.

18 ottobre, sabato, ore 17 – al Teatro Ambra, Trafficanti di sogni. Dori Ghezzi e Antonio Ricci accoglieranno sul palco, trasformato nella cantina dei Fieui di caruggi, vecchi e nuovi amici in un clima piacevolmente familiare e goliardico, con il pubblico partecipe e protagonista.

25 ottobre, sabato, ore 17 – al Teatro Ambra, appuntamento finale con il Gran Concerto per don Gallo. Tante emozioni, voci straordinarie e artisti davvero speciali per un omaggio alla musica bella di ieri e di oggi. Da cantare tutti insieme.