Asl2, un "mini primariato" per la sorveglianza della peste suina, Pietro Caroggio nominato direttore

Dal 1° settembre il dottor Pietro Caroggio sarà il direttore della nuova Struttura Semplice Dipartimentale Sorveglianza e Gestione Peste Suina, un "mini primariato" che dovrà occuparsi della malattia che, sul territorio, ha riguardato numerosi casi di infezione tra i cinghiali.

Con il processo di adozione del POA (Processo Organizzativo Aziendale), lo scorso giugno è stata istituita la Struttura Semplice Dipartimentale Sorveglianza e Gestione Peste Suina ed è stato inoltre approvato il relativo funzionigramma, il quale definisce il livello organizzativo, il livello gerarchico superiore, la mission e le funzioni della nuova struttura.

Si tratta di una specifica struttura di sanità veterinaria dell’Asl, che si occupa delle attività di prevenzione e controllo della Peste Suina Africana. La malattia è virale, altamente contagiosa e letale per suini e cinghiali, ma innocua per l’uomo. Ha già colpito numerosi ungulati sul territorio provinciale.

Nel complesso sono oltre 1.100 i casi di positività riscontrati in Liguria e, sul nostro territorio, uno degli ultimi era stato rilevato a Bergeggi.