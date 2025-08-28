 / Sanità

Sanità | 28 agosto 2025, 18:06

Asl2, un "mini primariato" per la sorveglianza della peste suina, Pietro Caroggio nominato direttore

La nuova Struttura Semplice dipartimentale è dedicta alla prevenzione e controllo della malattia virale

Asl2, un &quot;mini primariato&quot; per la sorveglianza della peste suina, Pietro Caroggio nominato direttore

 Dal 1° settembre il dottor Pietro Caroggio sarà il direttore della nuova Struttura Semplice Dipartimentale Sorveglianza e Gestione Peste Suina, un "mini primariato" che dovrà occuparsi della malattia che, sul territorio, ha riguardato numerosi casi di infezione tra i cinghiali.

Con il processo di adozione del POA (Processo Organizzativo Aziendale), lo scorso giugno è stata istituita la Struttura Semplice Dipartimentale Sorveglianza e Gestione Peste Suina ed è stato inoltre approvato il relativo funzionigramma, il quale definisce il livello organizzativo, il livello gerarchico superiore, la mission e le funzioni della nuova struttura.

Si tratta di una specifica struttura di sanità veterinaria dell’Asl, che si occupa delle attività di prevenzione e controllo della Peste Suina Africana. La malattia è virale, altamente contagiosa e letale per suini e cinghiali, ma innocua per l’uomo. Ha già colpito numerosi ungulati sul territorio provinciale.

Nel complesso sono oltre 1.100 i casi di positività riscontrati in Liguria e, sul nostro territorio, uno degli ultimi era stato rilevato a Bergeggi.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium