Ppi di Albenga, Invernizzi (FdI): "Rispondiamo con i fatti, la rimodulazione oraria consente di garantire un utilizzo appropriato delle risorse"

«L’apertura di un ambulatorio di continuità assistenziale che vede la disponibilità di due medici nell’ambito del servizio di guardia medica, di cui uno stabilmente presente dalle ore 20.00 alle ore 08 anche dopo il 1 settembre è la chiara risposta della Regione agli inutili allarmismi del centrosinistra in particolare del consigliere regionale Jan Casella».

Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione di FdI.

«Prima e durante il test avviato da Asl e Regione il centrosinistra ha assunto un atteggiamento provocatorio e soprattutto ha tentato di screditare le volontà e le iniziative della Regione dimenticando che l’assessore regionale Massimo Nicolò non solo ha incontrato gli enti locali ad Albenga, ma ha lavorato con impegno e serietà per raggiungere un obiettivo che peraltro lui stesso aveva annunciato nel corso della prima visita ad Albenga – afferma Invernizzi – E’ la risposta chiara e determinata di un’Amministrazione Regionale che preferisce lavorare e tenere lontane critiche, polemiche e strumentalizzazioni soprattutto di un consigliere regionale che per tutta l’estate ha tentato in tutti modi di screditare la professionalità dell’assessore e del suo apparato. Eravamo certi che si sarebbe raggiunto un obiettivo importante per la comunità e i suoi cittadini. Rispondiamo con i fatti. La rimodulazione oraria consente, inoltre, di garantire un utilizzo appropriato delle risorse professionali e organizzative, evitando sovrapposizioni con i servizi di emergenza già attivi sul territorio e rafforzando la rete dell’assistenza».

