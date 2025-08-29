Alassio premia i turisti fedeli: pergamena a Elisabetta Corno e Giancarlo Garancini

Nei giorni scorsi, presso il Palazzo Comunale di Alassio, si è svolta una nuova cerimonia di consegna delle pergamene ufficiali del Comune di Alassio ai turisti fedeli che da decenni scelgono la città del Muretto come meta delle proprie vacanze. In questa occasione il riconoscimento è stato assegnato a Giancarlo Garancini, che da 69 anni frequenta Alassio, e a sua moglie Elisabetta Corno, che da 45 anni trascorre le sue estati nella Città del Muretto.

“Questo momento simbolico ha per me anche un valore affettivo – ha dichiarato il sindaco di Alassio Marco Melgrati – perché Giancarlo è mio cugino, figlio di Silvio Garancini sindaco per 30 anni di Usmate-Velate, e fin da bambini abbiamo condiviso tante estati ad Alassio, quando frequentava la pensione della mia nonna. È quindi una soddisfazione doppia: come sindaco, per poter omaggiare due ospiti così affezionati alla nostra città, e come parente, per i tanti ricordi di vita insieme”.