Chiusura notturna Ppi Albenga, Ugl: "Provvedimento discutibile e penalizzante per il ponente savonese"

"Manifestiamo tutta la nostra preoccupazione per l'annunciata chiusura notturna del Punto di Primo Intervento dell'Ospedale di Albenga". Cosi commenta in una nota la segreteria provinciale UGL di Savona.

"ll Ppi aperto nelle 24 ore è senza dubbio un servizio di prossimità indispensabile che fino ad ora è stato assicurato da personale qualificato che ha garantito l'assistenza pur in condizioni davvero difficili. Inoltre ha rappresentato un indispensabile filtro per il Pronto Soccorso dell'ospedale di Pietra Ligure per cui la riduzione dell'attività sanitaria nelle ore notturne rischia di comportare una escalation di domanda di assistenza sanitaria che si riverserà in una struttura già in grave difficoltà di gestione".

"Rammentiamo che la percentuale della popolazione anziana presente in ciascuno dei comuni del ponente Savonese è molto alta e che molto spesso il quadro clinico di queste persone risulta complesso, in quanto affette da più di una patologia cronica - conclude l'UGL - Ribadiamo la nostra ferma contrarietà a tale scelta che, se confermata ed attuata, metterebbe in discussione i basilari standard di assistenza".