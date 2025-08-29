Ex Convento di San Fedele: sopralluogo di polizia e carabinieri, immobile abbandonato ma non occupato

Nella giornata di martedì, il consigliere Raiko Radiuk, congiuntamente alla polizia locale e ai carabinieri, ha effettuato un accesso presso l’ex convento di San Fedele, a seguito di alcune segnalazioni che indicavano la presenza di ragazzi all’interno dello stabile.

Dal sopralluogo è emerso che l’edificio, seppur in stato di abbandono, non risulta abitato. L’episodio ha tuttavia riportato l’attenzione sull’immobile, di grande pregio storico e architettonico, che versa da tempo in condizioni di degrado.

Il consigliere delegato alla frazione di San Fedele, Raiko Radiuk afferma: “È un peccato che un immobile come questo versi in stato di abbandono. Rischia di essere occupato illecitamente come purtroppo avviene in altri immobili sul territorio, verificheremo che questo non accada, ma sarebbe importante un intervento degli enti preposti, anche al fine di sollecitare la società proprietaria a intervenire in maniera progettuale sullo stabile per una sua completa riqualificazione. Il Comune manifesta fin d’ora la disponibilità a incontrare le parti coinvolte al fine di agevolare un confronto proficuo per la rivalutazione dell’area”.

L’amministrazione comunale intende quindi farsi parte attiva nel promuovere un confronto costruttivo con tutti i soggetti interessati, nella prospettiva di restituire al territorio un bene che rappresenta un patrimonio storico e culturale di grande valore.