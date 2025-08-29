Meteo, ultimo weekend di agosto all’insegna del bel tempo

Oggi ancora un po' di rovesci e temporali, sabato e domenica temporanea situazione di stabilità e bel tempo. Lunedì nuova perturbazione con maltempo più diffuso.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 29 agosto

Cielo irregolarmente nuvoloso oggi, con piogge, rovesci o temporali generalmente isolati nelle ore pomeridiane e principalmente sui rilievi. Tra sera e notte saranno più presenti sulle aree di pianura, con più probabilità tra cuneese, Liguria, alessandrino e pianure nordorientali. Temperature in linea con il periodo, con massime tra 25 e 27 °C.

Venti al mattino assenti o deboli variabili. Dal pomeriggio moderati o localmente forti occidentali su Alpi occidentali, forti meridionali su Langhe, alessandrino e Appennino di levante. Venti occidentali o sudoccidentali moderati o localmente forti su coste liguri di ponente e di levante, in quest'ultima zona fino a notte inoltrata.

Sabato 30 e domenica 31 agosto

Un temporaneo rinforzo dell'alta pressione garantirà tempo stabile per l'ultimo fine settimana di agosto, anche se non sempre pieno di sole.

Temperature massime in leggero aumento con punte fino 28°/29°C, mentre le minime scenderanno un po' grazie al cielo più sereno e all'accorciarsi delle giornate. Valori compresi tra 14 e 20 °C, con quelli più alti per lo più sulle coste liguri.

Venti generalmente deboli variabili.

Da lunedì 1 settembre

L'autunno meteorologico inizierà con buone probabilità all'insegna del maltempo, con una perturbazione di passaggio già dalle ore notturne. Le precipitazioni al momento sembrano colpire più le zone alpine che le pianure, ma per i dettagli dobbiamo aspettare i prossimi aggiornamenti.

