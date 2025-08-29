Notte con la escort finisce a schiaffi: turista rinchiuso in uno stanzino, l'incontro hot degenera ad Alassio

La serata che dovrebbe regalare forti emozioni si chiude con una chiamata alle forze dell’ordine. Protagonista è un turista che, deciso a trascorrere la notte con una escort sudamericana in un appartamento di Alassio, finisce per ritrovarsi chiuso in una stanza e costretto a chiedere aiuto alla polizia.

La ricostruzione parte da poche ore prima: l’uomo contatta la donna attraverso un noto sito di appuntamenti a luci rosse, concorda modalità e pagamento — anticipato, come richiesto — e riceve l’indirizzo. Arriva all’abitazione, suona, entra. A riceverlo è una brasiliana che lo fa accomodare.

Dopo i primi minuti, però, l’atmosfera cambia: la escort manifesta insofferenza e lascia intendere che la serata non andrà come pattuito. Propone di rimandare a un’altra occasione più tranquilla; lui reagisce male, insiste, alza i toni.

Per evitare complicazioni, lei lo invita con fermezza a uscire. Di fronte al rifiuto e a un atteggiamento sempre più aggressivo, risponde con alcuni schiaffi, poi lo spinge in uno stanzino, chiude la porta e lo intima a calmarsi, avvertendo che, se continua, chiamerà qualcuno più convincente. La donna avrebbe anche minacciato l'arrivo di qualcuno che "avrebbe messo le cose a posto".

A quel punto è l’uomo a comporre il numero di emergenza: spiega dove si trova e cosa sta accadendo, non senza imbarazzo ovviamente.

La pattuglia arriva, entra nell’appartamento, ascolta le versioni, constata che il turista è in grado di uscire senza impedimenti e chiude l’intervento senza ulteriori provvedimenti.

Non è stato attestato nessun sequestro di persona e la faccenda si è chiusa senza alcuna denuncia delle parti.