François Salvagni a SportivaMente 2025 con “Il codice Velasco”

Dal 10 al 12 settembre 2025 torna a Busto Arsizio SportivaMente – Il Festival dei Libri Sportivi, giunto alla sua quarta edizione. Organizzato dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con More News, l’Associazione Cuadri ETS, il festival si svolgerà in Piazza San Giovanni, con ingresso gratuito.

Tra gli ospiti di questa edizione, giovedì 11 settembre sarà presente François Salvagni, allenatore di lunga esperienza nel panorama della pallavolo internazionale e attuale tecnico della Cuneo Granda Volley, squadra di Serie A femminile. Presenterà il volume Il codice Velasco, scritto insieme a Ciro Zoratti, allenatore e formatore noto per il suo approccio analitico e il ruolo di divulgatore tecnico.

Il libro è un percorso narrativo e riflessivo che ruota attorno alle idee rivoluzionarie del celebre tecnico argentino Julio Velasco. Attraverso citazioni, analisi e aneddoti, il testo affronta temi fondamentali come leadership, gestione del gruppo, comunicazione efficace e costruzione della mentalità vincente.

L’opera prende forma dall’esperienza del podcast Coach Factor, ideato dagli stessi autori, che negli anni è diventato un punto di riferimento per il confronto tra protagonisti del coaching sportivo. Il libro è quindi una sintesi di studio, pratica e riflessione condivisa.

A proposito della sua partecipazione, Salvagni ha dichiarato:

«Sono felice di partecipare a un festival che celebra il legame tra sport e narrazione. “Il Codice Velasco” è nato dal desiderio di raccontare non solo un grande allenatore, ma una visione del lavoro, della squadra e della leadership che va oltre la pallavolo. Credo che lo sport abbia ancora tanto da dire e da insegnare anche fuori dal campo, e i libri sono uno dei modi più potenti per farlo. Ringrazio gli organizzatori per l’invito e per aver dato spazio a una voce che viene dal mondo della pallavolo, ma parla a tutti.»

L’appuntamento è per giovedì 11 settembre dalle ore 21 per una serata di confronto, ispirazione e passione sportiva.

Il festival ha il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, del Coni Lombardia, Sport e Salute e del Panathlon Club La Malpensa ed il sostegno di partner locali e nazionali come AGESP e Concessionaria Paglini.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale.