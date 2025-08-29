Lavoratori artigiani, dall'1 settembre la Cgil Savona attiva lo sportello SanArti: tre le sedi

A partire dal 1° settembre 2025, la CGIL Savona attiverà sportelli informativi dedicati al Fondo Sanitario Integrativo SanArti, rivolti a tutti i dipendenti delle aziende artigiane e ai loro familiari.

Il servizio sarà disponibile gratuitamente, senza necessità di prenotazione, presso le sedi di Savona, Cairo Montenotte e Albenga.

COS’È SANARTI

SanArti è il Fondo Sanitario Integrativo della contrattazione collettiva dell’artigianato, che garantisce: copertura per visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, odontoiatria, maternità e altro ancora; tutela per i dipendenti e i loro familiari (con l’adesione tramite versamento aziendale); nessun costo per il lavoratore, poiché è l’azienda a versare la quota obbligatoria al Fondo.

SPORTELLI E ORARI

SAVONA

FIOM: mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 – referente: Diego Novelli (338 5746443)

FILCAMS: giovedì dalle 9.00 alle 12.00 – contatti: filcams.savona@liguria.cgil.it

CAIRO MONTENOTTE

FIOM: giovedì dalle 9.00 alle 11.00 – referente: Diego Novelli (338 5746443)

ALBENGA

FILCAMS: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 – contatti: filcams.savona@liguria.cgil.it

PERCHÉ È IMPORTANTE

«SanArti è un diritto conquistato con le lotte sindacali, ma troppi lavoratori non ne conoscono i vantaggi. Con questi sportelli vogliamo garantire a tutti l’accesso a prestazioni sanitarie di qualità, senza alcun costo per i dipendenti» dichiarano dalla CGIL Savona.