Attualità | 06 marzo 2026, 17:40

Giornata internazionale dei diritti delle donne: a Savona l'iniziativa “Non per grazia ricevuta”

Al Priamar un omaggio alle lotte delle donne nel segno di Fabrizio De André organizzato da Cgil Savona e Spi Cgil Liguria e Savona

In occasione delle celebrazioni in vista della Giornata internazionale dei diritti delle donne, questo pomeriggio alla Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar di Savona si è svolta l’iniziativa “Non per grazia ricevuta, le voci delle donne per Faber tra fatica, lotte, resistenza e dignità”, organizzata da Cgil Savona e Spi Cgil Liguria e Savona.

Un momento di riflessione e cultura dedicato alle storie, alle lotte e alla dignità delle donne, attraverso parole e musica in dialogo con l’opera di Fabrizio De André. Le interpretazioni musicali di Chiara Effe e Federico Sirianni hanno accompagnato il pubblico in un percorso tra memoria, impegno e diritti.

Un’iniziativa che ha voluto ricordare come le conquiste delle donne siano mai state il risultato di battaglie, resistenza e partecipazione.

Redazione

