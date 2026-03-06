Giornata internazionale dei diritti delle donne: a Savona l'iniziativa “Non per grazia ricevuta”

In occasione delle celebrazioni in vista della Giornata internazionale dei diritti delle donne, questo pomeriggio alla Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar di Savona si è svolta l’iniziativa “Non per grazia ricevuta, le voci delle donne per Faber tra fatica, lotte, resistenza e dignità”, organizzata da Cgil Savona e Spi Cgil Liguria e Savona.

Un momento di riflessione e cultura dedicato alle storie, alle lotte e alla dignità delle donne, attraverso parole e musica in dialogo con l’opera di Fabrizio De André. Le interpretazioni musicali di Chiara Effe e Federico Sirianni hanno accompagnato il pubblico in un percorso tra memoria, impegno e diritti.

Un’iniziativa che ha voluto ricordare come le conquiste delle donne siano mai state il risultato di battaglie, resistenza e partecipazione.