Solidarietà | 29 agosto 2025, 09:45

Anche a Pietra mobilitazione per la Palestina, la sezione Anpi: "Tre furgoni di cibo per la Global Sumud Flotilla"

"La risposta dei cittadini è stata sorprendente ed esemplare"

La sezione Anpi di Pietra Ligure ha aderito all'iniziativa lanciata da Music for Peace e Calp volta a raccogliere 40 tonnellate di cibo da consegnare a Gaza tramite la Global Sumud Flotilla.

La raccolta è stata organizzata presso la Coop di Finale Ligure il 27 e il 28 agosto.

"La risposta dei cittadini è stata sorprendente ed esemplare - spiegano dalla sezione Anpi pietrese - Sono stati riempiti tre furgoni che sono partiti per Genova per la consegna a Music for Peace delle circa 4 tonnellate di cibo raccolte".

Da Pietra Ligure è inoltre partito un altro furgone con cibo raccolto grazie al passa parola ed alla donazione dell'Associazione "Il cuore solidale".

