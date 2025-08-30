 / Al Direttore

Al Direttore | 30 agosto 2025, 16:19

Spostamento a monte della ferrovia, il Comitato: "Tracciato veloce ma inefficiente per i traffici locali di pendolari e studenti"

L'allarme per un depauperamento dell'offerta per chi ancora non ha la possibilità di guidare un’auto

Spostamento a monte della ferrovia, il Comitato: &quot;Tracciato veloce ma inefficiente per i traffici locali di pendolari e studenti&quot;

Riceviamo e pubblichiamo queste considerazioni dal Direttivo del "Comitato Territoriale per la salvaguardia del territorio e la tutela della popolazione e delle attività produttive", sul progetto del raddoppio ferroviario Finale-Andora.

"Lo spostamento a monte può essere considerata un'opera ingegneristicamente ambiziosa, ma socialmente divisiva, dove si mette in contrasto la legittima voglia dei loanesi di non essere più in ostaggio dei passaggi al livello e il sacrosanto diritto degli albenganesi di difendere le proprie case, le aziende e l‘ambiente. 

Tracciato, a dire dei progettisti, più veloce ed efficiente sicuramente per il traffico a lunga percorrenza. Cancellare quattro stazioni su otto vuol dire dimezzare le opportunità per il traffico locale, non solo turismo, ma anche i collegamenti utilizzati giornalmente da pendolari e studenti. 

Giovani ed anziani che, non hanno ancora o non hanno più la possibilità di guidare un’auto, si troveranno senza servizi essenziali. Le scuole dovranno farsi carico di effettuare collegamenti tra la periferia e il centro per permettere ai ragazzi di raggiungere gli istituti, costo per molti insostenibile. 

Esempio eclatante, la provincia di Imperia, dopo lo spostamento a monte dei binari, detiene il record europeo per abbandono scolastico degli istituti superiori (22,29%), causa che va ricercata anche nell’impossibilità di raggiungere i plessi in modo facile e autonomo. 

Stazioni incustodite e disperse nelle periferie, rischiano di diventare insicure e pericolose, e possono dissuadere gli utenti all’utilizzo del treno.

Lettera firmata

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium