Vigilanza abusiva e musica troppo alta, sospese ad Alassio le attività serali di una spiaggia libera attrezzata

Il Questore di Savona ha disposto la sospensione per dieci giorni delle attività serali di intrattenimento musicale e danzante in una spiaggia libera attrezzata con chiosco ad Alassio. Il provvedimento, notificato ieri dal Commissariato di Polizia, è immediatamente esecutivo e si fonda sull’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La decisione arriva dopo una serie di controlli svolti durante la stagione estiva dalle Forze dell’Ordine, che hanno riscontrato diverse irregolarità nella gestione dei servizi di sicurezza. A ciò si sono aggiunti numerosi esposti presentati dai cittadini, che denunciavano degrado e disturbo legati a serate con musica diffusa a volume molto elevato.

Dalle verifiche è emersa inoltre una gestione irregolare della sicurezza privata: un soggetto, privo delle necessarie autorizzazioni, organizzava direttamente il lavoro degli addetti alla vigilanza, attività che per legge può essere svolta solo da agenzie autorizzate. La condotta è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria e sono in fase di emissione ulteriori sanzioni amministrative.

Alla luce di questi elementi, il Questore ha deciso la sospensione della licenza con finalità preventiva, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La misura riguarda unicamente gli intrattenimenti musicali e danzanti serali, mentre non incide sul normale utilizzo della spiaggia durante il giorno né sulla somministrazione di alimenti e bevande.