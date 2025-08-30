Andora, un'estate all'insegna dell'inglese: successo per il Summer Camp

Si è concluso ad Andora, riscontrando il gradimento dei partecipanti, il "Summer Camp" di lingua inglese, un'esperienza immersiva che ha entusiasmato bambini e genitori. Il corso, tenuto presso la scuola elementare "P. Cappa" di Molino Nuovo, è stato organizzato dalla maestra Annalisa Viale.

Per una settimana, i giovani partecipanti hanno avuto l'opportunità di migliorare le proprie competenze linguistiche grazie a un approccio innovativo e ludico. A guidarli è stata Kaye, un'insegnante madrelingua esperta nell'insegnamento dell'inglese come seconda lingua (L2), attualmente docente presso una scuola media di Madrid. Attraverso attività strutturate ma divertenti, i ragazzi hanno acquisito maggiore confidenza con la lingua anglosassone, come dimostrato dalla soddisfazione dei loro genitori.

La festa di fine corso è stata il culmine dell'esperienza, con uno spettacolo interamente in inglese che ha coinvolto attivamente le famiglie.

Gli organizzatori della scuola IEC, con sede a Londra, hanno voluto ringraziare il Comune di Andora per la preziosa collaborazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al vicesindaco Daniele Martino e al dottor Mattia Poggio, responsabile dei servizi sociali, per la loro "straordinaria collaborazione", dimostrando ancora una volta la grande attenzione dell'amministrazione per i minori del territorio andorese.