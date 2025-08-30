Fine di agosto, già scattato il controesodo dalla Liguria verso il Nord Italia: code intense nel savonese

È iniziato il controesodo estivo in Liguria, con migliaia di turisti che stanno facendo rientro verso le città del Nord Italia dopo le vacanze. Questa mattina si sono registrati i primi rallentamenti lungo la A10, in particolare nel tratto compreso tra Loano e Savona, in direzione Genova, dove il traffico è risultato a tratti intenso ma comunque scorrevole.

Situazione più tranquilla, invece, nella parte occidentale della regione ossia nell'imperiese, dove fino al confine con la Francia non si segnalano particolari criticità.

Il flusso di veicoli è tuttavia destinato ad aumentare nelle prossime ore, soprattutto in corrispondenza dei principali snodi autostradali e dei caselli. Per questo le autorità raccomandano prudenza agli automobilisti, in questo weekend nel quale sono previste condizioni da bollino rosso. Si attendono infatti picchi di traffico tra oggi e domani, quando si concentreranno i rientri delle ultime settimane di ferie e gli spostamenti per il cambio mese.

Le società autostradali invita i viaggiatori a consultare in tempo reale la situazione del traffico attraverso i canali ufficiali e a valutare partenze intelligenti, scegliendo fasce orarie meno congestionate. Particolare attenzione anche ai tratti interessati da cantieri, che potrebbero aggravare ulteriormente la viabilità. Intanto, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli lungo tutta la rete autostradale ligure, con pattuglie aggiuntive e presidi nei punti strategici per garantire sicurezza e assistenza agli automobilisti.