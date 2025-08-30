Finale regionale di Miss Italia: al Casinò di Sanremo trionfa la genovese Sara Dellepiane (FOTO e VIDEO)

Il Casinò di Sanremo ha fatto da cornice a una serata magica, avvolta da eleganza, fascino e sogni che diventano realtà. L’attesissima finalissima di Miss Italia Liguria, che inizialmente si sarebbe dovuta tenere a Pian di Nave, è stata spostata all’interno del Casinò a causa del vento che soffiava sulla città dei fiori. Ma nulla ha potuto intaccare l’atmosfera speciale dell’evento, che ha visto protagoniste quaranta splendide ragazze provenienti da ogni angolo della regione.

Le luci, gli applausi e la musica hanno scandito i momenti di una passerella che ha trasportato il pubblico in un viaggio tra raffinatezza e leggerezza, con le concorrenti che si sono alternate in abiti da sera e in originali look ispirati agli anni Settanta, richiamando un’epoca di rivoluzione, colore e libertà. Tra loro, a distinguersi per eleganza e naturalezza, è stata Sara Dellepiane di Arenzano, che la giuria, composta da volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e della televisione, ha scelto come vincitrice.

Il momento della proclamazione è stato da brividi:, con la voce rotta dall’emozione e lo sguardo incredulo, ha confessato di essere rimasta 'sotto shock' all’udire il proprio nome. Poi, con un sorriso che illuminava il palco, ha aggiunto:A settembre, infatti, Sara sarà tra le protagoniste di Porto San Giorgio, dove sfiderà le più belle d’Italia per conquistare la corona nazionale.

A rendere ancora più scintillante la serata è stata la presenza in giuria di Ilaria Salerno, la frizzante conduttrice sanremese e già Miss Social 2023, che con il suo charme ha aggiunto un tocco di classe e complicità a una notte che resterà impressa nei ricordi di chi l’ha vissuta. Sanremo ha così celebrato ancora una volta la bellezza, ma anche il coraggio e la determinazione delle giovani donne pronte a inseguire i propri sogni. Una serata che ha avuto il sapore dell’emozione autentica, quella che lascia il cuore leggero e gli occhi pieni di luce.