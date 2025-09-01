Il Comandante Provinciale dei carabinieri Barbanera lascerà Savona: assumerà l'incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Legione Piemonte e Valle d’Aosta

Il Comandante Provinciale dei carabinieri di Savona, il Colonnello Vincenzo Barbanera lascerà il savonese per assumere l'incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta.

Barbanera nel settembre del 2022 era subentrato a Federico Reginato.

Aveva iniziato la carriera nell'arma nel 1995 con l'ingresso nell'Accademia militare di Modena. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza, aveva guidato la linea mobile del battaglione di Mestre e successivamente dal 2001 al 2003 era stato comandante del nucleo operativo

e radiomobile della stazione di Imperia.

Dal 2003 aveva comandato la compagnia di Lanuzei in Sardegna, proseguendo la propria attività lavorativa alla seconda Compagnia del reparto urbano San Carlo di Torino.

Dopo l'esperienza allo Stato Maggiore Generale nell'Ufficio Addestramento e Regolamento, il suo ultimo incarico prima di arrivare a Savona era stato a Roma come Capo Ufficio Comando della provincia romana.