Terremoto di magnitudo 3,7 tra Liguria e Toscana. La Protezione civile: "Nessuna criticità"

Erano le 5.49 quando la terra è tornata a tremare al confine tra Liguria e Toscana. Il terremoto, di magnitudo 3,7, ha avuto l'epicentro a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara, a pochi chilometri dallo Spezzino. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa si è verificata a una profondità di 10 chilometri.

Il movimento è stato avvertito distintamente anche in territorio ligure, in particolare nello Spezzino, dove in molti si sono svegliati di soprassalto.

Pochi minuti dopo si è attivata la sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria, che ha contattato i Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra e Sarzana. "Al momento non vengono segnalate criticità", fanno sapere dalla Regione.

Nel corso della mattinata verrà effettuata una verifica sul territorio, con riscontro alla sala operativa regionale in caso di eventuali problematiche. Il monitoraggio, assicura la Protezione civile, proseguirà nelle prossime ore.