Lega Savona, sabato 6 settembre un gazebo in corso Italia

La sezione cittadina della Lega di Savona sarà presente con un gazebo informativo sabato 6 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, in corso Italia, all'angolo con via Astengo.

“Sarà un'occasione per incontrare i cittadini insieme a dirigenti, sostenitori e militanti – afferma la sezione leghista in una nota – e per discutere delle problematiche del territorio, di temi politici locali e nazionali e dei risultati raggiunti dal Partito a livello regionale e nazionale, con particolare attenzione al Decreto Sicurezza recentemente convertito in legge.

Inoltre, saranno raccolte adesioni per partecipare in pullman da Savona al tradizionale raduno di Pontida, previsto per domenica 21 settembre.