 / Politica

Politica | 01 settembre 2025, 09:36

Lega Savona, sabato 6 settembre un gazebo in corso Italia

Dalle ore 9.30 alle 12.30

Lega Savona, sabato 6 settembre un gazebo in corso Italia

La sezione cittadina della Lega di Savona sarà presente con un gazebo informativo sabato 6 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, in corso Italia, all'angolo con via Astengo.

“Sarà un'occasione per incontrare i cittadini insieme a dirigenti, sostenitori e militanti – afferma la sezione leghista in una nota – e per discutere delle problematiche del territorio, di temi politici locali e nazionali e dei risultati raggiunti dal Partito a livello regionale e nazionale, con particolare attenzione al Decreto Sicurezza recentemente convertito in legge.

Inoltre, saranno raccolte adesioni per partecipare in pullman da Savona al tradizionale raduno di Pontida, previsto per domenica 21 settembre.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium