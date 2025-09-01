Disabilità e fragilità, da martedì 2 settembre lo sportello dedicato alle famiglie negli uffici della Regione

Avrà l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni, migliorare l’orientamento ai servizi e garantire una risposta rapida e qualificata ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, lo sportello che sarà attivo a partire da domani, martedì 2 settembre, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di Regione Liguria, in piazza De Ferrari 14 rosso a Genova. Qui i cittadini potranno ricevere informazioni e orientamento sui temi della disabilità e della fragilità.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Clibas – Centro Ligure Informativo per il Benessere Ambientale e Sociale delle persone disabili e/o fragili e dei loro familiari, già attivo con sedi a Genova-Quarto e a Imperia.

Oltre al servizio in presenza, sarà possibile ottenere informazioni anche telefonicamente al numero verde 800 445 445 (negli stessi orari).

"Con questo nuovo punto informativo – sottolinea l’assessore alla Sanità e Politiche Socio-sanitarie, Massimo Nicolò – Regione Liguria rafforza la rete di supporto ai cittadini più fragili, offrendo uno sportello di prossimità in una sede centrale come quella di piazza De Ferrari a Genova per poter ricevere informazioni e un primo orientamento sui temi della disabilità e della fragilità".

Lo sportello URP rappresenta un servizio di primo livello informativo, complementare all’attività dei centri Clibas già attivi sul territorio. Le richieste che necessitano di approfondimenti specifici continueranno a essere inoltrate agli sportelli Clibas dedicati, come quello di Genova-Quarto e di Imperia. Con questa iniziativa, Regione Liguria amplia così le possibilità per i cittadini di avere un punto di riferimento a Genova centro, a integrazione dei servizi già disponibili sul territorio, per favorire inclusione e sostegno alle persone con disabilità e fragilità.

La prima apertura è prevista dalle dalle 9 alle 12, e successivamente tutti i martedì nello stesso orario.