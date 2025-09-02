Ospedale di Albenga, sopralluogo dell’assessore Nicolò al punto di accesso notturno: "Servizio sempre garantito"

L’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò si è recato ieri notte al punto di accesso notturno per la bassa complessità dell’ospedale di Albenga per verificare l’operatività della struttura ricordando che, dalle ore 20 alle 8 del mattino, l’attività assistenziale è garantita grazie alla presenza continuativa di due medici, di cui uno disponibile anche per visite domiciliari, oltre a un infermiere, in sinergia con il presidio del 118 attivo h24.

Il Punto di accesso notturno è un’attività organizzata che continua a garantire prestazioni per patologie a bassa complessità, come visite mediche, medicazioni, prescrizioni urgenti e altri interventi sanitari non differibili.



"Il mio sopralluogo – ha commentato l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – conferma l’impegno della Regione nel garantire, presso l’ospedale di Albenga, i servizi sanitari H24".