Albenga, la Neuropsichiatria infantile di Viale 8 Marzo trasferita momentaneamente presso l’ospedale

L’Area Sociosanitaria Locale 2 di ATS Liguria informa che, a seguito delle infiltrazioni provocate dalle ingenti piogge di venerdì 21 agosto, anche i locali della Neuropsichiatria infantile sono stati temporaneamente chiusi.



Anche in questo caso, come avvenuto per il Consultorio, il personale del Servizio si è immediatamente attivato per ridurre al minimo i disagi all’utenza.

Nei giorni successivi all’allagamento di Viale 8 marzo sono state garantite tutte le visite (prime visite e visite psicologiche) ed alcuni dei trattamenti riabilitativi in programma, dirottando l’attività presso la seconda sede di Albenga in Viale Martiri della Foce, 70.

Nel contempo ASL 2 ha lavorato per trovare nuovi locali adeguati da adibire al Servizio, in attesa che le verifiche sui danni strutturali di Viale 8 marzo siano concluse e si possa procedere con gli interventi necessari al ripristino della situazione in totale sicurezza.

Sono stati dunque individuati spazi idonei presso il terzo piano dell’Ospedale di Albenga: le operazioni di trasloco si attiveranno già nei prossimi giorni e si concluderanno al più tardi la prima settimana di settembre.

“Siamo consapevoli dell’importanza di questo servizio per la cittadinanza: medici ed operatori si sono subito attivati anche in questo caso per garantire la continuità del Servizio e ridurre al minimo il disagio ai pazienti e alle loro famiglie. “ commentano dalla direzione di Area 2-ATS Liguria.











