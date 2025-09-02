Vadino, corso di formazione della Croce Rossa per nuovi volontari

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Albenga organizza un nuovo corso per aspiranti volontari nella frazione di Vadino. L’iniziativa prevede otto incontri serali, dalle 20:30 alle 22:30, tra fine settembre e inizio ottobre, durante i quali sarà possibile acquisire competenze di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare (BLS-D), conoscere la storia dell’associazione e partecipare ad attività di supporto alla popolazione locale.

Per presentare il programma è stato fissato un incontro informativo, libero e senza impegno, giovedì 18 settembre alle ore 21:00, presso la sede della Croce Rossa in via Einaudi 21, ad Albenga. Il corso di formazione si svolgerà nelle seguenti date: 22, 24, 26 e 30 settembre e 1, 3, 7, 8 e 9 ottobre.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0182 555265 o scrivere a albenga@cri.it.