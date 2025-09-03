Finale, l'Archivio Storico festeggia tre anni di memoria e ricerca nella sua nuova sede

Celebra quest'oggi, 3 settembre 2025, il suo terzo anniversario dall’apertura al pubblico nella sua sede definitiva, inaugurata nel 2022 e divenuta da allora punto di riferimento per la memoria e la ricerca sul territorio, l'Archivio Storico del Finale.

Nella storica sede dell'ex convento dei Padri Minori Riformati di Sant'Antonio, poi Collegio Aycardi, l'imponente patrimonio culturale della città ha trovato finalmente spazi adeguati alla sua importanza.

"In questi tre anni - spiegano i responsabili - l'Archivio ha messo a disposizione di studenti, visitatori, ricercatori e professionisti i suoi preziosi documenti che ricoprono l'arco temporale che parte dal XVI secolo e arriva al 1985. Sono stati, inoltre, promossi alcuni convegni storici, visite guidate e numerose ricerche e pubblicazioni grazie all'impegno del personale e dei volontari che vi operano".

L'Archivio, che è gestito grazie a una convenzione tra il Comune di Finale Ligure e l'Istituto Internazionale di Studi Liguri con l'Associazione Emanuele Celesia, ed è aperto martedì e giovedì dalle 14 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 e le 13.