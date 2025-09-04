Badante H24: assistenza continua e personalizzata per anziani

La figura della badante H24 rappresenta oggi una soluzione fondamentale per le famiglie che desiderano garantire ai propri cari un’assistenza costante e professionale, sia di giorno che di notte. Grazie a questa presenza continuativa, l’anziano può vivere nella sicurezza del proprio ambiente domestico, con la certezza di ricevere supporto in ogni momento.

Perché scegliere una badante H24

Optare per una badante convivente 24 ore su 24 significa assicurare:

Sorveglianza continua : la presenza della badante riduce i rischi di cadute o imprevisti.

Cure personalizzate : assistenza quotidiana in base alle esigenze dell'anziano.

Compagnia e supporto emotivo , fondamentali per contrastare solitudine e ansia.

, fondamentali per contrastare solitudine e ansia. Sollievo per la famiglia, che può contare su un aiuto professionale costante.

I servizi di una badante H24

Tra le attività svolte da una badante H24 troviamo:

Aiuto nell’igiene personale e nella mobilità.

Preparazione dei pasti e gestione della casa.

Somministrazione delle terapie prescritte.

Assistenza notturna e vigilanza costante.

Supporto relazionale e compagnia.

La badante H24 a domicilio è la risposta ideale per chi cerca una soluzione completa, capace di unire professionalità, attenzione e presenza continuativa.

Don Bosco Servizi: la scelta sicura per la tua famiglia

A Roma, Don Bosco Servizi mette a disposizione personale qualificato e affidabile per servizi di badante H24, garantendo la massima cura e serenità agli anziani e alle loro famiglie.

