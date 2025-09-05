 / Attualità

Attualità | 05 settembre 2025, 16:20

Spiagge di Celle "invase" dal legname: bagni marini e protezione civile al lavoro per la rimozione (FOTO)

Il Sindaco ha attivato i volontari per il taglio dei tronchi più grossi. Messo a disposizione uno scarrabile di Sat per depositare il materiale

 Lo scirocco ha spinto il legname della violenta mareggiata dei giorni scorsi sulla costa di Celle Ligure.

Questa mattina il litorale cellese è infatti stato praticamente sommerso da tronchi e alberi che hanno "invaso" sia il mare che chiaramente anche la riva.

I diversi stabilimenti balneari stanno intervenendo per la rimozione con il materiale che potrà essere collocato nello scarrabile messo a disposizione da Sat su richiesta del Comune ai Piani nei pressi dei Bagni Sole.

"In accordo con il presidente Mordeglia ho attivato la protezione civile per gli interventi più complessi come il taglio dei grossi alberi che sono arrivati in riva e che sarebbero difficile da smaltire" ha detto il Sindaco Marco Beltrame.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium