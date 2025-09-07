Albissola, il gruppo "My God is blues" in racconti, canzoni e dipinti "Fra la via Aurelia e il Mississippi".

Al Circolo degli Artisti ad Albissola, appuntamento con il gruppo "My God is blues" in racconti, canzoni e dipinti "Fra la via Aurelia e il Mississippi". Il progetto per il recital nasce nel 2018, dopo la pubblicazione del libro “Fra la via Aurelia e il Mississippi – Sei racconti in blues” di Marco Di Grazia, seguito nel 2021 da “E quello sguardo blues… - altri sei racconti fra la via Aurelia e il Mississippi.

Dai racconti sono nate delle canzoni scritte con Marcello Rossi, che diventano così la struttura dello spettacolo, al quale si uniscono i disegni in “live painting blues” dell’illustratore Cristiano Soldatich, che illustra un personaggio o una scena tratti dagli stessi racconti e canzoni.

Lo spettacolo è quindi composto da tre parti che si intersecano fra loro: narrativa, canzone, illustrazione, convergenti verso il loro centro: il Blues, la voce del popolo afroamericano.

Il recital vede il suo esordio nel settembre del 2018 e da lì è stato proposto in circa cinquanta spettacoli live. Ogni volta cambiando sempre qualcosa, arricchendo con nuovi racconti, nuove canzoni inedite e ispirate ai racconti, i disegni dal vivo, anch’essi raffiguranti personaggi della storia del Blues o i protagonisti dei racconti, che uniscono il “nostro” blues (rappresentato dalla via Aurelia) e il Blues della terra dove è nato (il Mississippi). Dallo spettacolo originale, poi, abbiamo tratto uno “spin off”: Lady Blues, dedicato alle donne che hanno fatto la storia di questa musica fin dai suoi albori; le loro parole, le loro storie, le loro voci, alternate a quelle delle protagoniste dei nostri racconti e canzoni.

Il gruppo è composto da: Marco Di Grazia, voce narrante e “accompagnatore” all’armonica e basso delle canzoni; Marcello Rossi, cantante e musicista, suona la chitarra e canta le canzoni composte per il recital; Cristiano Soldatich: disegnatore e illustratore, dipinge dal vivo.

Cristiano Soldatich compie un percorso da autodidatta che lo porta a illustrare delle storie per ragazzi e copertine per libri e cd; poi l'incontro con la musica, che sfocia nella realizzazione del volume “L’uomo che custodiva la musica” e di un fumetto dedicato al jazzista Chet Baker: “Cinque minuti due volte al giorno” fino all'esperienza del “live painting” durante gli spettacoli di My God is Blues, tracciando con il suo pennello il sentiero dell'illustrazione.

Marco Di Grazia esordisce come sceneggiatore di fumetti negli anni '90 pubblica romanzi e raccolte di racconti; nel 2017 scrive “L’uomo che custodiva la musica”, seguono “Fra la via Aurelia e il Mississippi” nel 2018 e “E quello sguardo Blues…” nel 2021, oltre alla sceneggiatura della graphic novel “Cinque minuti due volte al giorno”. È narratore dei suoi racconti in Blues che legano l'esperienza e la terra toscana con quella lontana del Delta, in un ideale ponte che va dalla via Aurelia al Mississippi. Nel recital accompagna con armonica e basso le canzoni.

Marcello Rossi unisce le tante esperienze musicali di tre decenni, attraverso tutte le correnti della musica della seconda metà del '900. Rock e Blues in tutte le loro derivazioni e diramazioni, che tornano comunque sempre al fusto centrale, all'albero le cui radici hanno dato rami e frutti in ogni ambito musicale: il Blues. La chitarra di Marcello graffia le note che vengono da lontano e si uniscono alla sua musica che nasce da qui, dal territorio che ci circonda, dalle montagne, dal fiume che sfocia nel Padule, dalla vita di paese e di osteria. Un'esperienza lunga trent'anni confluita in decine di canzoni.