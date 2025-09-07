“Coi pantaloni rossi e la maglietta blu”. Genoa, è la nuova terza maglia il regalo per i 132 anni

Nel giorno del 132esimo compleanno del Genoa, è la nuova terza maglia il “regalo” del Club più antico d’Italia, a se stesso e ai suoi tifosi.

E la fa con una scelta dal forte stile identitario, fondendo insieme la storica tradizione e le sue scelte più recenti, sempre sul filo conduttore della musica. Ed ecco così che, in un periodo storico in cui il club promuove iniziative e collaborazioni legate al mondo della musica e agli artisti emergenti, questo nuovo kit è un omaggio alla canzone più simbolica e iconica sotto il profilo della riconoscibilità identitaria.

“Coi pantaloni rossi e la maglietta blu” diventa così non solo il verso che scandisce il ritornello de “Un Cantico per il Mio Grifone”, l'inno scritto da Peo Campodonico e Gian Piero Reverberi che dal 1972 accompagna il Grifone, ma anche la nuova terza divisa del club in questa stagione 2025/26.

Il blu resta così il colore dominante, arricchito da tocchi d’argento che evocano la nobiltà delle origini, mentre l'intero kit vuole esprimere il DNA della società più antica d'Italia, presentata non a caso proprio nel giorno del suo compleanno e, simbolicamente, di quello del calcio nazionale.

Tra le novità più significative spicca l’introduzione della label Authentic, spin-off di Kappa® con radici negli anni '90 e un’impronta lifestyle, che per la prima volta appare su una divisa ufficiale del club accanto al celebre logo con i due omini. Altro dettaglio di stile è il colletto con laccetto, un richiamo elegante che arricchisce la maglia di un tocco sofisticato.

La campagna fotografica, firmata da Nicolò Rinaldi con la produzione creativa di No Panic, ha visto protagonisti i calciatori e le calciatrici delle prime squadre, ritratti in un set dominato dai colori sociali e arricchito da simboli e richiami alla storia rossoblù, in una narrazione che intreccia tradizione e identità attraverso il canto che da oltre cinquant'anni accompagna la passione dei tifosi.