Borgio Verezzi, un turista denuncia: "Forte presenza di schiuma in mare e calo dei bagnanti sulle spiagge"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Non ho mai pensato che l’etichetta di “Bandiera Blu” avesse un significato particolare. Troppe volte l’ho vista esposta in località che poco avevano a che fare con le qualità espresse da questa “etichetta”. Ma quando l’ho vista apparire anche a Borgio Verezzi ho pensato che effettivamente fosse un riconoscimento meritato".

"Io e la mia famiglia frequentiamo questa località da diverso tempo ed abbiamo notato che la qualità delle spiagge e la limpidezza dell’acqua è costantemente cresciuta nell’arco degli anni. Si è passati dalle macchie di catrame degli anni 70/80 ad una limpidezza dell’acqua ed una pulizia degli arenili veramente notevole".

"Questo fino alla conquista della famigerata 'Bandiera Blu'… Cosa sia successo nella stagione 2024 ed in quella attuale mi è ignoto ma è sotto l’occhio di tutti i frequentatori di questa località il notevole peggioramento delle condizioni ambientali. Forte presenza di schiuma nelle acque in quasi tutte le ore della giornata, bagnanti che rinunciano al consueto bagno e molte meno presenze sulle spiagge".

"Vi assicuro che la situazione si è fatta critica, ho sempre promosso, sui social ed attraverso le mie conoscenze, la bellezza di Borgio e del suo entroterra, ho spesso invitato amici con ottimi riscontri ed apprezzamenti, ma quest’anno sono veramente in imbarazzo! Vi prego di porre rimedio alle criticità segnalate, la bella riviera delle Palme e Borgio Verezzi non meritano questo scempio, questa situazione di regressione ambientale. Confidando che questa mia protesta sia accolta come un contributo al miglioramento e presa in debita considerazione".