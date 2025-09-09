Sassello, il micro nido è realtà, 17 i bimbi iscritti anche da altri comuni

Il nuovo micro-nido d'infanzia è realtà a Sassello.

Il Sindaco Gian Marco Scasso ci stava lavorando con la dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo e l'obiettivo è stato raggiunto.

Sono state 17, al momento, le domande di iscrizione con l'obiettivo di raggiungere i 30 iscritti. Un numero importante considerata una realtà piccola come il comune sassellese. Raggiunto anche grazie alla collaborazione con i comuni limitrofi.

"Ci sono stati incontri con i sindaci vicini di Urbe, Mioglia, Pontinvrea e Stella per ospitare i bimbi dei comuni limitrofi. Un grande e importante aiuto è stato dato dal vicepreside del Comprensivo Christian Trentacapilli e dalla nostra assistente sociale Giulia Montaldo che si occupa anche della scuola".

Il nido dall'attuale sede nell'Opera Pia Marianna Costa sotto la chiesa di San Giovanni, si sposterà nel complesso scolastico di via dei Perrando dove sono presenti la scuola materna, le elementari e le medie.

Il progetto è integrato e in continuità con il nido e con le attività dell'istituto comprensivo.