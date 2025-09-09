Trasporto pubblico più semplice: attivo lo sportello Tpl in Comune a Carcare

Un nuovo passo verso l’innovazione nel trasporto pubblico locale arriva da Carcare grazie all’accordo tra il Comune e Tpl Linea. I cittadini possono ora usufruire di una biglietteria elettronica regionale, attiva presso il Comune di Carcare, al 2° piano di Piazza Cesare Caravadossi 26.

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00, e offrirà la possibilità di acquistare biglietti e abbonamenti, ricevere informazioni e richiedere assistenza.

"Questo accordo rappresenta un passo importante per l’innovazione nel settore del trasporto pubblico – ha dichiarato il sindaco Rodolfo Mirri –. Un locale comunale diventa così biglietteria aziendale, consentendo la vendita dei titoli di viaggio tramite un sistema elettronico regionale. In questo modo miglioriamo accessibilità e comodità per i cittadini, favorendo al tempo stesso l’adozione di tecnologie moderne e sostenibili".

Sottoscritta dal sindaco Rodolfo Mirri e dal direttore generale di Tpl Linea, Giampaolo Rossi, l’iniziativa si inserisce nel percorso di ammodernamento dei servizi pubblici, con l’obiettivo di rendere il trasporto più efficiente e vicino alle esigenze quotidiane dei residenti.