Treni, linea Torino-Savona: modifiche alla circolazione tra Fossano e Mondovì

Dal 28 settembre al 26 ottobre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Torino-Savona.

Nella tratta tra Fossano e Mondovì si lavorerà all’impermeabilizzazione dei viadotti Pesio, Ellero e Corsaglia, oltre che alla manutenzione del rilevato ferroviario tra Magliano e Mondovì, con opere di messa in sicurezza del versante e di regimentazione delle acque meteoriche.

La complessità degli interventi rende necessaria l’interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Fossano e Mondovì. Nei fine settimana del 18-19 e 25-26 ottobre la sospensione sarà estesa fino a Ceva per consentire lavori all’infrastruttura elettrica.

I treni della linea Torino-Savona saranno quindi cancellati tra Fossano e Ceva, così come i collegamenti Fossano–San Giuseppe di Cairo/Savona sull’intera tratta. Nelle tratte interessate il servizio sarà sostituito da bus.

I posti disponibili sugli autobus possono essere inferiori rispetto alla normale offerta ferroviaria e i tempi di percorrenza variabili in base al traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di biciclette e di animali, ad eccezione dei cani guida.