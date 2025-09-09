 / Politica

Politica | 09 settembre 2025, 19:56

Ppi h24 all'ospedale di Albenga, Arboscello (Pd): "Bucci dica con che personale ne garantirà l’apertura e come sarà organizzato"

Il consigliere dem: "Presidio importante, ma l'apertura non comprometta la funzionalità del pronto soccorso di Pietra Ligure. Vogliamo certezze, non giravolte"

“Bucci faccia pace con il cervello e chiarisca come vuole gestire la sanità a Savona. Un giorno dice che riapre i pronto soccorsi, poi dice che riapre il Punto di primo intervento di Albenga 12 ore al giorno, conferma questa impostazione e poi cambia di nuovo idea e torna a parlare di un PPI H24”.

E' dura la presa di posizione del consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Arboscello, replicando alle dichiarazioni del governatore Bucci sulla riattivazione h24 del Punto di Primo Intervento dell'ospedale di Albenga.

“Premesso che il Punto di primo intervento è un presidio fondamentale per il territorio che va garantito - dice il consigliere dem - per l’ennesima volta ci troviamo di fronte a un annuncio senza fondamenta, visto che non si parla del personale che ne garantirà l’apertura e come sarà organizzato il servizio. Ad oggi Bucci non fa riferimento al personale che ne garantirà l’apertura e in che modalità”

“Riconosciamo l’importanza di questo presidio, ma la sua apertura non deve compromettere la funzionalità del pronto soccorso di Pietra Ligure con medici e infermieri costretti a fare doppi turni per coprire entrambi le strutture. Vogliamo certezze per non assistere nei prossimi giorni all’ennesima giravolta”, chiosa il consigliere regionale savonese.

Redazione

