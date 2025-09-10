 / Attualità

Attualità | 10 settembre 2025, 11:43

"Borghi in Fiore": Borgio Verezzi primo fra i Comuni costieri e quarto in assoluto

La decorazione floreale degli archi di Piazza Sant'Agostino ha conquistato il pubblico nell'ambito del contest regionale

Anche Borgio Verezzi tra le località premiate ieri mattina nella Sala della Trasparenza a Genova, in occasione del contest Regionale "Borghi in Fiore" 2025: la località guidata dal sindaco Renato Dacquino si è classificata prima fra i Comuni costieri e quarta in assoluto grazie ai voti online assegnati dal pubblico alla splendida decorazione floreale degli archi di Piazza Sant'Agostino a Verezzi.

A ricevere il Premio consegnato dal presidente Marco Bucci, oltre al primo cittadino, il vicesindaco e assessore al turismo Veronica Aicardi e Danilo Muraglia dell'Associazione Vivere Verezzi, organizzatrice dell'evento primaverile "Verezzi in Fiore".

Roberto Vassallo

