"Borghi in Fiore": Borgio Verezzi primo fra i Comuni costieri e quarto in assoluto

Anche Borgio Verezzi tra le località premiate ieri mattina nella Sala della Trasparenza a Genova, in occasione del contest Regionale "Borghi in Fiore" 2025: la località guidata dal sindaco Renato Dacquino si è classificata prima fra i Comuni costieri e quarta in assoluto grazie ai voti online assegnati dal pubblico alla splendida decorazione floreale degli archi di Piazza Sant'Agostino a Verezzi.
A ricevere il Premio consegnato dal presidente Marco Bucci, oltre al primo cittadino, il vicesindaco e assessore al turismo Veronica Aicardi e Danilo Muraglia dell'Associazione Vivere Verezzi, organizzatrice dell'evento primaverile "Verezzi in Fiore".