Ppi Albenga, Roberto Crosetto (FdI): "Mentre il presidente Bucci parla di un’apertura continua, il Pd privilegia esclusivamente il Santa Corona"

"In merito all’annuncio del Presidente Bucci sull’apertura h24 del Punto di Primo Intervento (PPI) dell’ospedale di Albenga, desidero esprimere un sincero apprezzamento. Garantire un servizio di emergenza attivo a tutte le ore rappresenta un passo fondamentale per la tutela della salute dei cittadini delle Valli Ingaune".

Ad affermarlo è Roberto Crosetto, presidente del circolo Fratelli d’Italia Valli Ingaune, che aggiunge: "Tuttavia, è doveroso sottolineare come le recenti dichiarazioni del Pd, e in particolare di Roberto Arboscello, abbiano smascherato le vere intenzioni della sinistra regionale. Mentre il Presidente Bucci parla di un’apertura continua, Arboscello conferma che il loro obiettivo reale è concentrare i servizi di emergenza-urgenza esclusivamente presso il plesso del Santa Corona, a discapito delle specifiche esigenze del territorio ingauno".

"L’atteggiamento della sinistra appare orientato unicamente a privilegiare l’ospedale Santa Corona, ignorando le necessità e la sicurezza sanitaria delle Valli Ingaune e del Punto di Primo Intervento di Albenga".

"Fratelli d’Italia continuerà a lavorare senza clamori affinché il PPI di Albenga non rimanga un semplice annuncio, ma diventi un presidio reale e funzionale, dotato di tutti i reparti specialistici chiusi in passato, in grado di garantire sicurezza sanitaria e di riportare quei servizi d’eccellenza che un tempo assicuravano livelli sanitari tra i più alti. Non permetteremo che le esigenze di Albenga e delle sue Valli siano sacrificate sull’altare delle logiche di potere", conclude Crosetto.