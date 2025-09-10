 / Politica

Politica | 10 settembre 2025, 09:52

Ppi di Albenga, il circolo Pd di Pietra Ligure: "Bucci fa e disfa a suo piacimento, un colpo di teatro in perfetto stile Marchese del Grillo"

"Chissà se, casomai, ci scappa anche un punto nascite (a Pietra naturalmente). Sempre tutto in una notte"

"Altra farsa altro regalo! Bucci, con un colpo di teatro in perfetto stile Marchese del Grillo, fa e disfa a suo piacimento e le sue comparse rimangono sempre tristemente mute. L'assessore Nicolò in primis. E gli ingauni? Ennesima commedia tragicomica (se non ci fosse di mezzo la salute dei cittadini) dell'affaire PPI di Albenga. Chissà se lo 'scusate ci siamo sbagliati' o 'ci sbaglieremo ancora' potrà reggere ancora per tanto tempo. God only knows! Intanto si riapre e poi si vedrà. Chissà se, casomai, ci scappa anche un punto nascite (a Pietra naturalmente). Sempre tutto in una notte". 

Così, attraverso una nota, il circolo Pd Pietra Ligure e Val Maremola.

"Che pena, la sanità presa a calci come un giocattolo rotto o non più desiderato. Dal canto nostro aspettiamo o meglio, auspichiamo con ansia, un sussulto, un'impennata di orgoglio da parte di chi subisce in modo diretto e supino questi abusi di potere di un presidente sempre più nella veste di capitano d' impresa. Questo è Bucci, prendere o lasciare (tra le due la seconda) e intanto la sanità ligure arranca, tra mezze promesse, dietrofront repentini e politiche scellerate. Contenti noi... se la certezza delle cure diventa un miraggio per una provincia già messa in ginocchio" concludono dal circolo dem pietrese.

Redazione

