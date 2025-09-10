Ppi di Albenga, il circolo Pd di Pietra Ligure: "Bucci fa e disfa a suo piacimento, un colpo di teatro in perfetto stile Marchese del Grillo"

"Altra farsa altro regalo! Bucci, con un colpo di teatro in perfetto stile Marchese del Grillo, fa e disfa a suo piacimento e le sue comparse rimangono sempre tristemente mute. L'assessore Nicolò in primis. E gli ingauni? Ennesima commedia tragicomica (se non ci fosse di mezzo la salute dei cittadini) dell'affaire PPI di Albenga. Chissà se lo 'scusate ci siamo sbagliati' o 'ci sbaglieremo ancora' potrà reggere ancora per tanto tempo. God only knows! Intanto si riapre e poi si vedrà. Chissà se, casomai, ci scappa anche un punto nascite (a Pietra naturalmente). Sempre tutto in una notte".

Così, attraverso una nota, il circolo Pd Pietra Ligure e Val Maremola.

"Che pena, la sanità presa a calci come un giocattolo rotto o non più desiderato. Dal canto nostro aspettiamo o meglio, auspichiamo con ansia, un sussulto, un'impennata di orgoglio da parte di chi subisce in modo diretto e supino questi abusi di potere di un presidente sempre più nella veste di capitano d' impresa. Questo è Bucci, prendere o lasciare (tra le due la seconda) e intanto la sanità ligure arranca, tra mezze promesse, dietrofront repentini e politiche scellerate. Contenti noi... se la certezza delle cure diventa un miraggio per una provincia già messa in ginocchio" concludono dal circolo dem pietrese.