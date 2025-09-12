 / Attualità

Meteo, tempo variabile nel weekend

Le previsioni firmate Datameteo

L'influsso di correnti cicloniche in quota non consente un tempo pienamente stabile nelle nostre regioni. Oggi moderata variabilità, domani perturbazione di passaggio e poi da domenica tempo più stabile e soleggiato, che dovrebbe caratterizzare tutta la prossima settimana. 

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 12 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento e irregolare dal pomeriggio. Rovesci isolati sui settori settentrionali, che diventeranno più intensi e diffusi su alto Piemonte a partire dalla tarda serata. Possibile qualche rovescio isolato anche nelle zone interne delle Liguria. Temperature in perfetta media, con massime che saranno comprese tra 25 e 28 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili, un po' più intensi da sudest su Liguria orientale, e nel pomeriggio vento di marino su Langhe e alessandrino.

Sabato 13 settembre

La certezza è il passaggio di una perturbazione, l'incertezza, ancora allo stato attuale, riguarda le precipitazioni, di cui non è chiara l'entità e la diffusione. Nella notte e primo mattino ci saranno rovesci e temporali sui settori del verbano al confine con la Lombardia, dal pomeriggio l'ingresso della perturbazione potrebbe portare piogge anche intense ma rapide sui settori meridionali del Piemonte e sulla Liguria orientale, ma come detto l'evoluzione di tali fenomeni è ancora altamente incerta.

Le temperature saranno in leggero calo nelle massime, più per le condizioni del cielo che per un cambio d'aria vero e proprio. I valori si attesteranno tra 23 e 26 °C. Le minime saranno comprese tra 15 e 20 °C. Venti moderati o localmente forti occidentali sulle Alpi occidentali, dal pomeriggio moderati o localmente forti di Libeccio su Liguria, meridionali su Langhe e alessandrino, fino a sera.

Da domenica 14 settembre

Gradualmente entrerà in campo l'alta pressione che manterrà tempo stabile e con temperature un po' oltre la media per buona parte della settimana prossima. Domenica tuttavia saranno possibili residue precipitazioni sui settori alpini di confine della valle d'Aosta e rovesci sullo spezzino al mattino.

Previsioni stagionali

Datameteo

