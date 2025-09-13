Cairo Montenotte, riaperto a doppio senso il ponte Italia ’61

Da oggi il ponte Italia ’61, a Cairo Montenotte, torna a essere percorribile in entrambi i sensi di marcia. È di nuovo possibile anche svoltare su via Sanguinetti in entrambe le direzioni, in attesa del ripristino della rotonda definitiva.

I lavori, che hanno richiesto tempi lunghi e disagi per residenti e automobilisti, non sono ancora conclusi: nelle prossime settimane si procederà con le opere di finitura, ma senza ulteriori chiusure al traffico.

«Chiediamo ancora scusa per i disagi arrecati durante questi due anni complessi – commenta l’assessore Fabrizio Ghione –. Ringraziamo per la pazienza. Nei cantieri pubblici, purtroppo, non tutto fila sempre liscio come si vorrebbe. Ma ciò che conta è arrivare al traguardo, insieme».