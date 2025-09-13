Borghetto, Casella (Avs): “Inascoltate le richieste dei ragazzi trasferiti al Pogliani”

Il consigliere regionale Jan Casella (AVS) ha presentato un’interrogazione per chiedere all’assessore regionale alla sanità chiarezza sul trasferimento degli ospiti dell’Istituto Medico Psicopedagogico di Borghetto Santo Spirito al presidio riabilitativo ‘Monsignor Pogliani’ di Loano.

“I familiari degli ospiti hanno denunciato in più occasioni i rischi derivanti dallo spostamento nella nuova struttura, tra cui il passaggio dell’assistenza dal personale dell’ASL ad operatori privati. Avevamo richiesto alla Regione di rinviare lo spostamento dei ragazzi al termine del cantiere per la ristrutturazione del Pogliani, per limitare i disagi per i pazienti, ma anche questa richiesta è caduta nel vuoto”, ricorda Jan Casella.

“I familiari dei ragazzi, il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani e l’Assoutenti hanno denunciato numerosi problemi legati allo spostamento da Borghetto a Loano, condannando duramente le modalità con cui è avvenuto. Le famiglie hanno sollevato dubbi sulle metrature degli spazi assegnati ai pazienti trasferiti”, sottolinea Casella.

“I pazienti e i loro familiari hanno evidenziato la necessità di mantenere l’assistenza da parte del personale dell’Asl in maniera stabile e definitiva. Ci sembra una proposta legittima e chiediamo all’amministrazione regionale di attivarsi per renderla efficace, nel doveroso rispetto dei lavoratori. Ribadiamo la necessità di tutelare gli operatori, assicurando loro condizioni ottimali di lavoro per prevenire il rischio di stress psico-fisico”, dichiara il consigliere regionale di AVS.