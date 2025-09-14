Iulia Augusta: passeggiata in un sentiero che è storia e bellezza senza tempo

Questa settimana, per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, ci incamminiamo lungo uno dei percorsi più affascinanti della Liguria: il sentiero della Iulia Augusta, l’antica strada romana che collega Albenga ad Alassio.

Per me, più di una camminata: è una sorta di viaggio che intreccia scorci suggestivi, memoria storica, natura e tante emozioni. Ogni passo è una finestra aperta sul passato: le pietre che calpestiamo hanno visto soldati romani, mercanti, viandanti, pellegrini. Oggi accompagnano escursionisti e turisti, ma anche chi, come me, cerca un momento di silenzio, riflessione e bellezza, lontano dalla frenesia, lontano...

Il percorso si snoda tra natura, scorci di mare e resti archeologici che emergono come segni indelebili del tempo: necropoli, cippi funerari, testimonianze che rendono questa passeggiata un vero museo a cielo aperto. E poi, come se non bastasse, la natura fa la sua parte: profumi di macchia mediterranea, fiori, erbe e una leggera brezza che accompagna lo sguardo fino all’orizzonte blu e “Lei”, la nostra Isola Gallinara come una gemma in mezzo al mare. Per me la Iulia Augusta è soprattutto un invito a rallentare in un mondo di corsa, a ritrovare un ritmo antico, quello del passo umano che incontra il paesaggio e lo rispetta.

È un itinerario adatto a tutti, che si presta a diverse tipologie di attività all’aria aperta: dalla mountain bike al trekking, fino al nordic walking. Il percorso si sviluppa per circa 10 chilometri tra andata e ritorno, con un dislivello complessivo di 273 metri in salita e un’altitudine massima che raggiunge i 110 metri.

Facile: è un tracciato ideale anche per famiglie, gruppi o per chi desidera un’esperienza immersiva nella natura senza particolari impegni tecnici. Solo il piacere di trovarsi in un posto che non smette mai di stupire. Percorribile durante tutto l’anno, regala scenari sempre diversi a seconda delle stagioni.

Arrivare ad Alassio, dopo aver lasciato Albenga, è come chiudere un cerchio: dal fascino della città romana e medievale fino alla vivace perla della Riviera. Due anime diverse unite da un filo di pietra e di storia. Un ponte, una testimonianza che il bello resiste, ci parla e ci salva, ancora oggi.

#ILBELLOCISALVERÀ