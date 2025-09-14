Allarme a Rocchetta Cairo: trovate polpette con viti, pericolo per i cani

A Rocchetta Cairo, lungo Strada Moglie Verdi, è scattato l’allarme dopo la segnalazione di alcuni cittadini diffusa dall’Enpa di Savona. A terra sono state rinvenute delle palline di carne contenenti viti, vere e proprie esche preparate per nuocere agli animali.

Un simile ritrovamento rappresenta un pericolo gravissimo per i cani. Se ingerite, le viti possono provocare ferite nella bocca e nella gola, oppure perforare stomaco e intestino. Le conseguenze vanno da lacerazioni dolorose a emorragie interne, fino a infezioni o peritoniti potenzialmente letali. In molti casi l’unica possibilità di salvezza è un intervento chirurgico d’urgenza.

I veterinari sottolineano l’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali d’allarme: vomito, salivazione eccessiva, difficoltà a deglutire, dolore addominale, sangue nelle feci o nel vomito, improvvisa letargia. In presenza di questi sintomi è fondamentale portare subito l’animale dal medico veterinario, evitando qualsiasi tentativo casalingo che potrebbe aggravare la situazione.

La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i proprietari di cani sui social. Le associazioni animaliste invitano a mantenere alta l’attenzione durante le passeggiate, a non lasciare che i cani raccolgano cibo da terra e a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine eventuali altri bocconi sospetti.

Oltre alla tutela degli animali, episodi come questo configurano un reato: disseminare esche pericolose equivale a maltrattamento e può comportare pesanti conseguenze penali.

L’appello dell’Enpa e delle autorità è chiaro: serve collaborazione, vigilanza e senso civico per proteggere i nostri amici a quattro zampe ed evitare nuove tragedie.