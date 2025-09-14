StarGo Mobility – Solo il piacere della guida: noleggio a breve e lungo termine in provincia di Savona

C’è chi ama l’odore della benzina sin da bambino e chi, da quella passione, ha saputo costruire un mestiere. È il caso di Marco Zunino, Responsabile Noleggio di StarGo Mobility, a Cosseria, in provincia di Savona, cresciuto tra l’officina del nonno e la carrozzeria del papà e dello zio. “Fin da piccolo respiravo profumo di automobili – racconta – e con gli anni ho trasformato questa passione in una professione. Oggi non mi limito a vendere auto, ma offro un servizio completo, fatto di soluzioni di mobilità su misura”.

StarGo Mobility nasce, con alcuni soci, proprio da questa esperienza, con l’obiettivo di portare nel Ponente ligure e in tutto il Nord Ovest italiano un nuovo modo di vivere l’auto: flessibile, personalizzato e senza pensieri.

Il cuore dell’offerta: il noleggio a breve termine

Un weekend fuori porta, una vacanza, un viaggio di lavoro o un’esigenza improvvisa: il noleggio a breve termine è la soluzione perfetta per chi vuole avere sempre a disposizione l’auto giusta al momento giusto. Con StarGo Mobility tutto è pensato per semplificare l’esperienza:

Formula All-Inclusive: nessuna sorpresa, tutto incluso.

Tariffe trasparenti: costi chiari, zero spese nascoste.

Consegna flessibile: dove e quando vuoi tu, anche a domicilio nel Savonese.

Assistenza H24: sempre al tuo fianco, 7 giorni su 7.

Una flotta di auto e furgoni nuovi e di qualità, curati in ogni dettaglio di manutenzione e pulizia, è pronta a soddisfare ogni esigenza di mobilità.

Non solo breve termine

StarGo Mobility offre anche soluzioni di noleggio a medio e lungo termine, ideali per privati e aziende che desiderano certezze sui costi e la tranquillità di guidare un veicolo sempre efficiente. Senza dimenticare il settore delle auto usate, dove la fiducia è la base di ogni scelta.

Ogni viaggio ha la sua storia

“Ogni cliente ha esigenze diverse – sottolinea Zunino –. Il nostro compito è ascoltarle e proporre la soluzione più adatta. È questo che significa per noi essere un punto di riferimento”.

Con StarGo Mobility, il noleggio diventa davvero un’esperienza senza stress. Solo libertà, solo qualità, solo affidabilità.

StarGo Mobility – Solo il piacere della guida.

Frazione Lidora, 4817017 Cosseria (SV)

+39 351 6256159

info@stargomobility.com