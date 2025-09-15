Alassio, martedì 16 settembre gran finale della rassegna “Quando c’era... il Concertino”

Dopo il successo delle serate precedenti, si conclude ad Alassio la rassegna musicale “Quando c’era… il Concertino”, progetto ideato dal cantautore alassino Nando Rizzo in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.

Domani, martedì 16 settembre alle ore 21, nei giardini che si affacciano sul celebre Muretto di Alassio, il pubblico è invitato a vivere una nuova serata speciale che lo condurrà attraverso le melodie italiane e internazionali dagli anni ’30 ai tempi moderni, rivivendo l’atmosfera dei caffè-concerto e dei concertini che appartengono alla memoria storica e culturale di Alassio.